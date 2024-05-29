Зеленский: Россия уже не сможет сорвать Саммит мира

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит дипломатические ответы на российские попытки ослабить Саммит мира, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение Зеленского 29 мая.

"Сорвать Саммит Россия уже не сможет, хотя и очень старается это сделать. Давит на лидеров, откровенно угрожает разным государствам дестабилизацией. И это – одно из последствий того, что мир дал государству-террористу слишком много времени.

К сожалению, зло умеет адаптироваться и сейчас использует свои ресурсы, чтобы расколоть мир и не дать принудить Россию к миру. Но с нами уже сейчас – около ста государств и международных организаций, которые приобщаются к глобальным усилиям".

Глава государства также сообщил о совещании со всеми нашими должностными лицами, работающими на подготовку Саммита. Он поставил задачу докладывать о работе с государствами, которые еще могут быть вовлечены в Саммит, и которые уже привлечены.

Также, по словам Зеленского, к Саммиту присоединится Австралия – это стало известно в среду.

Кроме того, президент заслушал доклады Главкома, начальника Генштаба, министра обороны по ситуации на фронте.

"Внимание всем направлениям, особенно Покровскому и Кураховскому на Донетчине, а также Купянскому и другим направлениям на Харьковщине. Благодарен каждому подразделению, которое делает все необходимое для того, чтобы стабилизировать фронтовую ситуацию.

Готовимся и к дальнейшей активности врага – ясно понимаем, какие задачи и с какой целью Путин ставит своей армии. Будет ему наш ответ – обязательно. И так же готовим наши дипломатические ответы на российские попытки ослабить Саммит мира, который уже через две недели начнется".