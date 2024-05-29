ВАКС: За екс-заступника керівника ОП Смирнова внесли заставу

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За підозрюваного у незаконному збагаченні колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова внесли заставу 10 мільйонів, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила речниця ВАКС Олеся Чемерис у коментарі УП.

"29 травня суд видав довідку, що за колишнього заступника керівника Офісу президента внесено заставу в повному розмірі, визначеному ухвалою слідчого судді ВАКС".

Передісторія: