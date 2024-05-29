ВАКС: За экс-заместителя руководителя ОП Смирнова внесли залог

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За подозреваемого в незаконном обогащении бывшего заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова внесли залог 10 миллионов, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщила пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис в комментарии УП.

"29 мая суд выдал справку, что за бывшего заместителя руководителя Офиса президента внесен залог в полном размере, определенном постановлением следственного судьи ВАКС".

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