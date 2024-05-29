Генштаб: Ворог не припиняє атаки вздовж майже всієї лінії фронту

Російська армія с початку доби завдала на Покровському напрямку 11 авіаційних ударів. Окупанти намагаються прорвати оборону за підтримки ВКС РФ, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 20:30 29 травня.

Ворог не припиняє атакувати вздовж майже всієї лінії фронту, концентруючи зусилля на Харківщині і Покровському напрямку. На цей час загальна кількість ворожих наступальних та штурмових дій вже зросла до 82. Окупанти обстрілюють з території Росії населені пункти на Чернігівщині та Сумщині – тільки за сьогодні під вогонь артилерії РФ потрапили сім різних сіл у прикордонних районах цих українських областей.

На Харківському напрямку українські воїни відбили три ворожі атаки, стільки ж — ще триває. До своїх злочинів окупанти додали ще два авіаудари з території Росії – били некерованими авіаракетами з напрямку Богун-Городка (РФ) по району села Уди та скинули по Харківщині КАБ з напрямку міста Шебекіно (РФ).

Окупанти не полишають спроб тиснути на оборону українських захисників на Куп’янському напрямку. Безуспішно намагаються покращити свої позиції в районах Дружелюбівки і Невського. Загалом, з початку доби тут ворог провів 13 штурмових дій. Чотири боєзіткнення ще тривають.

На Лиманському напрямку ворог впродовж доби здійснив сім атак. Зараз продовжує тиснути біля Тернів і Торського – тривають бойові дії.

На Сіверському напрямку російський агресор отримав гідну відсіч неподалік Виїмки, також ще двічі штурмував позиції українських захисників в районі Білогорівки. Ситуація контрольована.

Покровський напрямок залишається найгарячішим. На цей час кількість ворожих атак тут зросла до 23. Окупанти намагаються прорвати нашу оборону за підтримки ударних гелікоптерів Ка-52 і скидів авіабомб з літаків. До попередніх семи додалося ще чотири авіаудари. Найактивніше російські терористи б’ють у район Євгенівки. Наші воїни зміцнюють оборонні рубежі, завдають ворогу втрат. Так, за сьогодні окупанти втратили на напрямку 236 осіб вбитими та пораненими. Знищено танк, шість бойових броньованих машин, станцію РЕБ і два автомобіля.

Времівський напрямок – ворог тисне у районі Старомайорського – за сьогодні відбито вже сім ворожих атак.

По одному бойовому зіткненню із російськими загарбниками відбулося на Оріхівському і Придніпровському напрямках – ворог успіху не мав.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Підрозділи Сил оборони мужньо стримують спроби окупантів просуватися у глибину території України, завдають ворогу вогневого ураження та виснажують його наступальний потенціал по всій лінії фронту.