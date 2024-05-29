Генштаб: Враг не прекращает атаки вдоль почти всей линии фронта

Российская армия с начала суток нанесла на Покровском направлении 11 авиационных ударов. Оккупанты пытаются прорвать оборону при поддержке ВКС РФ, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 20:30 29 мая.

Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Харьковщине и Покровском направлении. В настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 82. Оккупанты обстреливают с территории России населенные пункты на Черниговщине и Сумщине – только сегодня под огонь артиллерии РФ попали семь разных сел в приграничных районах этих украинских областей.

На Харьковском направлении украинские воины отразили три вражеских атаки, столько же еще продолжается. К своим преступлениям оккупанты добавили еще два авиаудара с территории России – били неуправляемыми авиаракетами с направления Богун-Городка (РФ) по району села Уды и сбросили по Харьковщине КАБ с направления города Шебекино (РФ).

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Невского. Всего с начала суток здесь враг провел 13 штурмовых действий. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Лиманском направлении враг на протяжении суток совершил семь атак. Сейчас продолжает давить возле Тернов и Торского – боевые действия продолжаются.

На Северском направлении российский агрессор получил достойный отпор недалеко от Выемки, также еще дважды штурмовал позиции украинских защитников в районе Белогоровки. Ситуация контролируется.

Покровское направление остается самым горячим. К настоящему времени количество вражеских атак здесь возросло до 23. Оккупанты пытаются прорвать нашу оборону при поддержке ударных вертолетов Ка-52 и сбросили авиабомбы с самолетов. К предыдущим семи прибавилось еще четыре авиаудара. Активнее всего российские террористы бьют в район Евгеньевки. Наши воины укрепляют оборонительные рубежи, наносят врагу урон. Так, за сегодняшний день оккупанты потеряли на направлении 236 человек убитыми и ранеными. Уничтожены танк, шесть боевых бронированных машин, станция РЭБ и два автомобиля.

Времовское направление – враг давит в районе Старомайорского – за сегодня отражено уже семь вражеских атак.

По одному боевому столкновению с российскими захватчиками произошло на Ореховском и Приднепровском направлениях – враг успеха не имел.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают попытки окупантов продвигаться в глубину территории Украины, наносят врагу огневое поражение и истощают его наступательный потенциал по всей линии фронта.