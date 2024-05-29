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Повітряні сили попередили про загрозу балістики в частині областей (Оновлено)
Повітряні сили ЗСУ ввечері 29 травня повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння в частині областей України, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомляють Повітряні сили, "Суспільне".
О 22:26 військові попередили про ракету в напрямку Одеси.
Через кілька хвилин кореспонденти "Суспільного" повідомили про звук вибуху в Одесі.
Оновлено: О 22:53 Повітряні сили повідомили про відбій загрози.
Що передувало:
Вдень 28 травня російські війська завдали ракетного удару по припортовій інфраструктурі Одеси.