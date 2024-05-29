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Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики в части областей (Обновлено)
Воздушные силы ВСУ вечером 29 мая сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в части областей Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы, "Суспільне".
В 22:26 военные предупредили о ракете в направлении Одессы.
Через несколько минут корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуке взрыва в Одессе.
Обновлено: В 22:53 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
Что предшествовало:
Днем 28 мая российские войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы.