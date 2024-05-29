Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики в части областей (Обновлено)

Воздушные силы ВСУ вечером 29 мая сообщили об угрозе применения баллистического вооружения в части областей Украины, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают Воздушные силы, "Суспільне".

В 22:26 военные предупредили о ракете в направлении Одессы.

Через несколько минут корреспонденты "Суспільного" сообщили о звуке взрыва в Одессе.

Обновлено: В 22:53 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Что предшествовало:

Днем 28 мая российские войска нанесли ракетный удар по припортовой инфраструктуре Одессы.