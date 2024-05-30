Росіяни вночі атакували Україну крилатими ракетами

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Із російського аеродрому "Оленья" вилетіли 4 стратегічних бомбардувальники, пізніше стало відомо про пуски крилатих ракет, повідомляє Українська правда.

Про це попередили Повітряні сили ЗСУ.

"Зафіксовано виліт 4-х стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья", – йдеться у повідомленні.

О 2:55 Повітряні сили повідомили, що, відбулися пуски крилатих ракет Х-101 бортами Ту-95 у районі Енгельса.

Повітряні сили оголосили ракетну небезпеку в Полтавській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій областях. Згодом тривога лунала по всій країні.

3:51: "Перша група крилатих ракет в Сумській області, в напрямку Полтавщини та Чернігівщини".

3:59: "Ракета через Чернігівщину а напрямку Київщини".

4:01: "Заходить нова група ракет через Сумщину".

4:03: "Ракета на Полтавщині в напрямку Київщини".

4:05: "Ще ракета на Полтавщині, курс - Полтава".

4:09: "Група ракет на Київщині напрямок південно-західний".

4:15: "Ракети прямують на Вінниччину".

4:23: "Ракети на Вінниччині, курс західний".

4:26: "Ракети в напрямку Хмельниччини".

4:31: "Старокостянтинів, ракети у вашому напрямку".

Оновлено: О 5:15 Повітряні сили оголосили відбій загрози по областях.