Россияне ночью атаковали Украину крылатыми ракетами
С российского аэродрома "Оленья" вылетели 4 стратегических бомбардировщика, позже стало известно о пусках крылатых ракет. Об этом предупреждали Воздушные силы ВСУ, сообщает Украинская правда.
"Зафиксирован вылет 4-х стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья", – говорится в сообщении.
В 2:55 Воздушные силы сообщили, что состоялись пуски крылатых ракет Х-101 бортами Ту-95 в районе Энгельса.
Воздушные силы объявили ракетную опасность в Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях. Позже тревога была объявлена во всех областях.
3:51: "Первая группа крылатых ракет в Сумской области, в направлении Полтавщины и Черниговщины".
3:59: "Ракета через Черниговщину в направлении Киевщины".
4:01: "Заходит новая группа ракет через Сумскую область".
4:03: "Ракета на Полтавщине в направлении Киевщины".
4:05: "Еще ракета на Полтавщине, курс - Полтава".
4:09: "Группа ракет на Киевщине направление юго-западное".
4:15: "Ракеты направляются в Винницкую область".
4:23: "Ракеты в Винницкой области, курс западный".
4:26: "Ракеты в направлении Хмельницкой области".
4:31: "Староконстантинов, ракеты в вашем направлении".
Обновлено: В 5:15 Воздушные силы объявили отбой угрозы по областям.