Північна Корея запустила 10 балістичних ракет малої дальності

Північна Корея в четвер запустила балістичну ракету невстановленого типу і близько 10 балістичних ракет малої дальності в напрямку Східного моря.﻿﻿ Про це пише Yonhap із посиланням на південнокорейських військових, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї не надав подробиць щодо запуску, оскільки наразі триває аналіз.

Крім того, той же комітет заявив, що виявив літальні апарати, імовірно, балістичні ракети малої дальності, запущені з району Сунан в Пхеньяні о 6:14 ранку за місцевим часом у напрямку Східного моря.

Нагадаємо, запуски відбулися після невдалої спроби Північної Кореї запустити військовий шпигунський супутник у понеділок.

Це також сталося після того, як КНДР запустила на Південну Корею сотні повітряних куль зі сміттям і гноєм.