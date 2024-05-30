Северная Корея запустила 10 баллистических ракет малой дальности

Северная Корея в четверг запустила баллистическую ракету неустановленного типа и около 10 баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря.﻿﻿ Об этом пишет Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных, сообщает Украинская правда.

Отмечается, что Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи не предоставил подробностей по запуску, поскольку сейчас идет анализ.

Кроме того, тот же комитет заявил, что обнаружил летательные аппараты, вероятно, баллистические ракеты малой дальности, запущенные из района Сунан в Пхеньяне в 6:14 утра по местному времени в направлении Восточного моря.

Напомним, запуски произошли после неудачной попытки Северной Кореи запустить военный шпионский спутник в понедельник.

Это также произошло после того, как КНДР запустила на Южную Корею сотни воздушных шаров с мусором и навозом.