ISW: РФ використовує тему обміну полонених для дестабілізації України
На думку експертів Інституту вивчення війни (ISW), Росія намагається маніпулювати темою обміну військовополонених і використати його як ще один прийом для дестабілізації ситуації в Україні, повідомляє Українська правда.
Аналітики зазначають, що Росія звинуватила Україну в нещодавньому кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими на тлі повідомлень про масштабні зловживання з боку РФ щодо українських військовополонених.
Призначена Кремлем Уповноважена з прав людини Тетяна Москалькова звинуватила Україну у висуненні "надуманих вимог", які спричинили паузу в обміні військовополоненими протягом останніх кількох місяців, і заявила, що Росія робить все можливе для підтримки діалогу з українським урядом і Міжнародним комітетом Червоного Хреста у справах військовополонених.
Представник Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко зазначив у листопаді 2023 року, що Росія раніше призупиняла обмін військовополоненими влітку 2023 року з невстановленої причини.
Останній обмін військовополоненими між Росією та Україною відбувся 8 лютого 2024 року за сприяння Об'єднаних Арабських Еміратів.
Експерти зазначають, що Україна була змушена відкрити третій табір для російських військовополонених частково через "фактичне блокування обмінів російською стороною", а частково через зростання кількості російських дезертирів, які стають військовополоненими.
У звіті також ідеться про те, що в останні місяці після крайнього обміну військовополоненими Росія вчинила низку очевидних зловживань щодо українських військовополонених, включаючи страти без суду і слідства та використання військовополонених як живих щитів на полі, а також нібито функціонування "чорного ринку" для продажу українських військовополонених російським воєнізованим угрупованням.
Росія також використовує батальйон, що складається переважно з українських військовополонених, для ведення бойових дій в Україні, що є ще одним кричущим порушенням Женевської конвенції про військовополонених.
Відтак, аналітики прийшли до висновку, що звинувачення Москалькової в тому, що Україна є стороною, відповідальною за припинення обміну військовополоненими, може бути спробою перекласти провину на Україну і приховати безліч зловживань з боку Росії щодо українських військовополонених, що може призвести до розпалювання незадоволення в українському суспільстві і відвернути увагу від підтримки України з боку західних країн.
В огляді припускають, що Кремль використовує політику обміну військовополоненими як ще один прийом для підриву процесу прийняття рішень в Україні.
Ключові висновки ISW за 29 травня:
- Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що військова допомога, надана США, почала надходити на фронт, але для того, щоб поступове збільшення військової допомоги, наданої США, досягло "критичних обсягів", знадобляться "тижні".
- Швеція оголосила про надання Україні 16-го і найбільшого пакету військової допомоги на суму 13,3 млрд крон (близько 1,25 млрд доларів) 29 травня.
- Західні офіційні особи все частіше говорять про те, що вони підтримують право України використовувати надану Заходом зброю для завдання ударів по військових цілях у Росії.
- Росія звинуватила Україну в нещодавньому кількамісячному призупиненні обміну військовополоненими на тлі повідомлень про масштабні зловживання з боку Росії щодо українських військовополонених.
- Путін продовжує свої зусилля з підготовки російського населення до тривалої війни.
- Білорусь призупинила свою участь у Договорі про звичайні збройні сили в Європі часів холодної війни.
- Російські війська нещодавно просунулися на північ і північний схід від Харкова, поблизу Кремінної, Часового Яру та Авдіївки.
- Росія продовжує розширювати соціальні пільги для російських військовослужбовців, ветеранів війни в Україні та їхніх сімей.