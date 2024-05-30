ISW: РФ использует тему обмена пленных для дестабилизации Украины

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), Россия пытается манипулировать темой обмена военнопленных и использовать его как еще один прием для дестабилизации ситуации в Украине, сообщает Украинская правда.

Аналитики отмечают, что Россия обвинила Украину в недавнем многомесячном приостановлении обмена военнопленными на фоне сообщений о масштабных злоупотреблениях со стороны РФ в отношении украинских военнопленных.

Назначенная Кремлем Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обвинила Украину в выдвижении "надуманных требований", которые вызвали паузу в обмене военнопленными в течение последних нескольких месяцев, и заявила, что Россия делает все возможное для поддержания диалога с украинским правительством и Международным комитетом Красного Креста по делам военнопленных.

Представитель Украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко отметил в ноябре 2023 года, что Россия ранее приостанавливала обмен военнопленными летом 2023 года по неустановленной причине.

Последний обмен военнопленными между Россией и Украиной состоялся 8 февраля 2024 года при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.

Эксперты отмечают, что Украина была вынуждена открыть третий лагерь для российских военнопленных частично из-за "фактического блокирования обменов российской стороной", а частично из-за роста количества российских дезертиров, которые становятся военнопленными.

В отчете также говорится о том, что в последние месяцы после крайнего обмена военнопленными Россия совершила ряд очевидных злоупотреблений в отношении украинских военнопленных, включая казни без суда и следствия и использование военнопленных в качестве живых щитов на поле, а также якобы функционирование "черного рынка" для продажи украинских военнопленных российским военизированным группировкам.

Россия также использует батальон, состоящий преимущественно из украинских военнопленных, для ведения боевых действий в Украине, что является еще одним вопиющим нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Следовательно, аналитики пришли к выводу, что обвинения Москальковой в том, что Украина является стороной, ответственной за прекращение обмена военнопленными, может быть попыткой переложить вину на Украину и скрыть множество злоупотреблений со стороны России в отношении украинских военнопленных, что может привести к разжиганию недовольства в украинском обществе и отвлечь внимание от поддержки Украины со стороны западных стран.

В обзоре предполагают, что Кремль использует политику обмена военнопленными как еще один прием для подрыва процесса принятия решений в Украине.

Ключевые выводы ISW за 29 мая