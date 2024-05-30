Курс валют НБУ на 30 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 травня 2024 року

Курс долара, порівняно з 29 травня, підвищився на 9 коп. до 40.4832 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 43.9202 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.6161 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 44.3554 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.3058 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 40.483 200 EUR Євро 43.920 200 GBP Фунт стерлінгів 51.616 100 CHF Швейцарський франк 44.355 400 PLN Польський злотий 10.305 800

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.