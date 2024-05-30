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Курс валют НБУ на 30 травня

Курс валют НБУ на 30 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 травня 2024 року

Курс долара, порівняно з 29 травня, підвищився на 9 коп. до 40.4832 за 1 долар.

Євро подешевшав на 5 коп. до 43.9202 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.6161 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до позначки 44.3554 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.3058 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 40.483 200 +0.0874
EUR Євро 43.920 200 --0.0506
GBP Фунт стерлінгів 51.616 100 --0.034
CHF Швейцарський франк 44.355 400 --0.0161
PLN Польський злотий 10.305 800 --0.0388

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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