Курс валют НБУ на 30 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 30 травня 2024 року
Курс долара, порівняно з 29 травня, підвищився на 9 коп. до 40.4832 за 1 долар.
Євро подешевшав на 5 коп. до 43.9202 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 51.6161 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до позначки 44.3554 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 4 коп. до 10.3058 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|40.483 200
|EUR
|Євро
|43.920 200
|GBP
|Фунт стерлінгів
|51.616 100
|CHF
|Швейцарський франк
|44.355 400
|PLN
|Польський злотий
|10.305 800
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.