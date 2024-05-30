Курс валют НБУ на 30 мая
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 мая 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 29 мая, повысился на 9 коп до 40.4832 за 1 доллар.
Евро подешевел на 5 коп до 43.9202 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.6161 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился до отметки 44.3554 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.3058 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|40.483200
|EUR
|Евро
|43.920200
|GBP
|Фунт стерлингов
|51.616100
|CHF
|Швейцарский франк
|44.355400
|PLN
|Польский злотый
|10.305800
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.