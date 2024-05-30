Курс валют НБУ на 30 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 мая, повысился на 9 коп до 40.4832 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 43.9202 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.6161 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 44.3554 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.3058 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 40.483 200 EUR Евро 43.920 200 GBP Фунт стерлингов 51.616 100 CHF Швейцарский франк 44.355 400 PLN Польский злотый 10.305 800

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.