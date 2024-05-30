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Курс валют НБУ на 30 мая

Курс валют НБУ на 30 мая

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 30 мая 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 29 мая, повысился на 9 коп до 40.4832 за 1 доллар.

Евро подешевел на 5 коп до 43.9202 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 51.6161 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился до отметки 44.3554 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 4 коп до 10.3058 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 40.483200 +0.0874
EUR Евро 43.920200 --0.0506
GBP Фунт стерлингов 51.616100 --0.034
CHF Швейцарский франк 44.355400 --0.0161
PLN Польский злотый 10.305800 --0.0388

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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