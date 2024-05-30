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Нічна повітряна атака РФ: ППО збила 7 ракет і 32 "Шахеда"
У ніч на 30 травня російські війська завдали ракетно-авіаційного удару по Україні. Сили протиповітряної оборони збили 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди".
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Окупанти вдарили по військових об’єктах та критичній інфраструктурі України.
Війська РФ застосували:
- 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400, якими вдарили по Харківщині,
- 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);
- 32 ударних БпЛА типу Shahed-131/136 із Приморсько-Ахтарська (РФ).
"В результаті протиповітряного бою збито 7 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 32 ударних БпЛА Shahed-131/136 у межах Хмельницької, Дніпропетровської, Черкаської, Кіровоградської, Запорізької, Одеської, Херсонської, Київської та Вінницької областей", – йдеться в повідомленні.
Відбивали повітряний напад противника зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.