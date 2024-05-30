Ночная воздушная атака РФ: ПВО сбила 7 ракет и 32 "Шахеда"

В ночь на 30 мая российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда".

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Оккупанты ударили по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.

Войска РФ применили:

8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, которыми ударили по Харьковщине,

11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);

32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска (РФ).

"В результате противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА Shahed-131/136 в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей" , – говорится в сообщении.

Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.