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Ночная воздушная атака РФ: ПВО сбила 7 ракет и 32 "Шахеда"
В ночь на 30 мая российские войска нанесли ракетно-авиационный удар по Украине. Силы противовоздушной обороны сбили 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда".
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Оккупанты ударили по военным объектам и критической инфраструктуре Украины.
Войска РФ применили:
- 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, которыми ударили по Харьковщине,
- 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков Саратовская область РФ);
- 32 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска (РФ).
"В результате противовоздушного боя сбиты 7 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 32 ударных БпЛА Shahed-131/136 в пределах Хмельницкой, Днепропетровской, Черкасской, Кировоградской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Киевской и Винницкой областей", – говорится в сообщении.
Отражали воздушное нападение противника зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.