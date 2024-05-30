Блінкен натякнув на зміну позиції США щодо ударів України по території РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен припустив, що адміністрація Байдена може сприйняти удари українських військових по об’єктах у Росії з використанням зброї американського виробництва. Про це пише The New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Блінкен заявив, що Сполучені Штати "адаптуватимуть і коригуватимуть" свою позицію залежно від ситуації на полі бою.

Він повторив, що Вашингтон не заохочує та не сприяє таким атакам. Разом із тим, за його словами, українці повинні приймати власні рішення про те, як найкраще захищати себе.

На запитання журналіста, чи означають його слова те, що Сполучені Штати можуть підтримувати атаки України за допомогою зброї американського виробництва в Росії, він сказав: “Адаптуватися та коригувати означає саме це”, що свідчить про гнучкість позиції Вашингтона.

Блінкен також наголосив на тому, що постачання американської зброї в Україну допомагає стабілізувати лінію фронту на полі бою. Він також запевнив, що Вашингтон наполегливо працює над тим, щоб поставити Україні більше засобів ППО.

Коментарі Блінкена прозвучали у Кишиневі, столиці Молдови, на спільному із президенткою країни Маєю Санду брифінгу.

"Наші сусіди, наші друзі в Україні, вони щодня платять неймовірну ціну" , – наголосила у свою чергу Санду.

Європейські лідери наразі розходяться у питанні, чи потрібно дозволити Україні використовувати західну зброю для ударів по цілях на території Росії. Разом із тим, частина партнерів дозволила Україні завдавати ударів по Росії.