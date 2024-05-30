Блинкен намекнул на смену позиции США по ударам Украины по территории РФ

Госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что администрация Байдена может принять удары украинских военных по объектам в России с использованием оружия американского производства. Об этом пишет The New York Times, сообщает Зеркало недели.

Блинкен заявил, что Соединенные Штаты будут "адаптировать и корректировать" свою позицию в зависимости от ситуации на поле боя.

Он повторил, что Вашингтон не поощряет и не способствует таким атакам. Вместе с тем, по его словам, украинцы должны принимать собственные решения о том, как лучше защищать себя.

На вопрос журналиста, означают ли его слова, что Соединенные Штаты могут поддерживать атаки Украины с помощью оружия американского производства в России, он сказал: "Адаптироваться и корректировать означает именно это", что свидетельствует о гибкости позиции Вашингтона.

Блинкен также отметил, что поставки американского оружия в Украину помогают стабилизировать линию фронта на поле боя. Он также заверил, что Вашингтон упорно работает над тем, чтобы поставить Украине больше средств ПВО.

Комментарии Блинкена прозвучали в Кишиневе, столице Молдовы, на совместном с президентом страны Маей Санду брифинге.

"Наши соседи, наши друзья в Украине, они ежедневно платят невероятную цену" , - подчеркнула Санду.

Европейские лидеры сейчас расходятся по вопросу, нужно ли позволить Украине использовать западное оружие для ударов по целям на территории России. Вместе с тем, часть партнеров позволила Украине наносить удары по России.