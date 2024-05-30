У Криму пролунали вибухи, ГУР вразило катер типу "Тунець" – ЗМІ

У ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. В результаті операції Головного управління розвідки було вражено катер російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Про це журналістам розповів співрозмовник у Силах безпеки та оборони, повідомляє Ліга.net.

Російські пропагандистські Telegram-канали писали, що близько 2:30 окупанти зупиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві жителі у Керчі повідомляли, що над містом було чути "близько 10 вибухів".

Згодом кримський "чиновник" Олег Крючков повідомив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми - залізничний та автомобільний.

Співрозмовник видання не зміг підтвердити поразку поромів, проте заявив, що бійцями ГУР було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець".