У Криму пролунали вибухи, ГУР вразило катер типу "Тунець" – ЗМІ
У ніч проти 30 травня у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи. В результаті операції Головного управління розвідки було вражено катер російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Про це журналістам розповів співрозмовник у Силах безпеки та оборони, повідомляє Ліга.net.
Російські пропагандистські Telegram-канали писали, що близько 2:30 окупанти зупиняли рух транспорту через Керченський міст. Місцеві жителі у Керчі повідомляли, що над містом було чути "близько 10 вибухів".
Згодом кримський "чиновник" Олег Крючков повідомив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми - залізничний та автомобільний.
Співрозмовник видання не зміг підтвердити поразку поромів, проте заявив, що бійцями ГУР було пошкоджено катер росіян КС-701 "Тунець".
"Тунець" – дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який, залежно від модифікації, призначений для роз'їзних робіт чи патрульних поїздок, відпочинку на воді. Довжина – 8,8 м, ширина – 2,5 м, пасажиромісткість – до шести осіб. Такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС.