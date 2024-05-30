РФ за добу втратила понад 1100 військових та 25 безпілотників – Генштаб

Росія за добу в ході війни проти України втратила приблизно 1160 військових, 10 танків, 35 артсистем, 22 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали: