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РФ за добу втратила понад 1100 військових та 25 безпілотників – Генштаб

РФ за добу втратила понад 1100 військових та 25 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за добу в ході війни проти України втратила приблизно 1160 військових, 10 танків, 35 артсистем, 22 безпілотники та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 506 260 (+1 160) осіб,
  • танків − 7 710 (+10) од,
  • бойових броньованих машин − 14 913 (+22) од,
  • артилерійських систем − 13 101 (+35) од,
  • РСЗВ − 1 088 (+1) од,
  • засобів ППО − 815 (+0) од,
  • літаків − 357 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 532 (+22) од,
  • крилатих ракет − 2 222 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 27 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 17 849 (+53) од,
  • спеціальної техніки − 2 153 (+11) од.

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