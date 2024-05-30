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РФ за добу втратила понад 1100 військових та 25 безпілотників – Генштаб
Росія за добу в ході війни проти України втратила приблизно 1160 військових, 10 танків, 35 артсистем, 22 безпілотники та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 506 260 (+1 160) осіб,
- танків − 7 710 (+10) од,
- бойових броньованих машин − 14 913 (+22) од,
- артилерійських систем − 13 101 (+35) од,
- РСЗВ − 1 088 (+1) од,
- засобів ППО − 815 (+0) од,
- літаків − 357 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 532 (+22) од,
- крилатих ракет − 2 222 (+0) од,
- кораблів/катерів − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 849 (+53) од,
- спеціальної техніки − 2 153 (+11) од.