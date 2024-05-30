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РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 25 беспилотников – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 25 беспилотников – Генштаб
Фото: Facebook

Россия за сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1160 военных, 10 танков, 35 артсистем, 22 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 506 260 (+1 160) человек,
  • танков − 7 710 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин − 14 913 (+22) ед,
  • артиллерийских систем − 13 101 (+35) ед,
  • РСЗО − 1 088 (+1) ед,
  • средств ПВО − 815 (+0) ед,
  • самолетов − 357 (+0) ед,
  • вертолетов − 326 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 532 (+22) ед,
  • крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 17 849 (+53) ед,
  • специальной техники – 2 153 (+11) ед.

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