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РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 25 беспилотников – Генштаб
Россия за сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1160 военных, 10 танков, 35 артсистем, 22 беспилотника и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 506 260 (+1 160) человек,
- танков − 7 710 (+10) ед,
- боевых бронированных машин − 14 913 (+22) ед,
- артиллерийских систем − 13 101 (+35) ед,
- РСЗО − 1 088 (+1) ед,
- средств ПВО − 815 (+0) ед,
- самолетов − 357 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 532 (+22) ед,
- крылатых ракет − 2 222 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 27 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 17 849 (+53) ед,
- специальной техники – 2 153 (+11) ед.