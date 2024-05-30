РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 25 беспилотников – Генштаб

Россия за сутки в ходе войны против Украины потеряла около 1160 военных, 10 танков, 35 артсистем, 22 беспилотника и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили: