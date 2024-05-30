ФРН поступово відмовляється від заборон на удари України по РФ німецькою зброєю - Politico

Уряд Німеччини поступово і "обережно" відмовляється від своїх застережень щодо того, щоб дати Україні дозвіл бити німецькою зброєю по території Росії. З посиланням на Politico, повідомляє Ліга.net.

Наприклад, канцлер Німеччини Олаф Шольц 28 травня сказав, що Україна може використовувати зброю, надану Німеччиною, "в рамках міжнародного права", не надавши деталей.

Крім того, він додав, що вважає "дивним, коли деякі люди ведуть дискусії та кажуть, що їм [українцям] не дозволено захищатися і вживати відповідних для цього заходів".

Наступного дня, після того, як ще низка країн видала чіткі заяви, в яких вони виступають за те, щоб Україна завдавала ударів по країні-агресору з використанням їхньої зброї, Берлін зробив спробу пояснити, що мав на увазі Шольц.

Речник канцлера Штеффен Гебештрайт заявив, що "оборонні дії України не обмежуються власною територією, але [можуть] бути розширеними й на територію агресора", наголосивши також, що він не може розкрити точні домовленості з Києвом щодо використання німецької зброї, оскільки вони є "конфіденційними".

Неназваний співрозмовник журналістів, знайомий з позицією німецького уряду, також сказав, що Шольц виступає за дозвіл використання західної зброї проти цілей всередині Росії, не вдаючись у подробиці.