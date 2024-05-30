ФРГ постепенно отказывается от запретов на удары Украины по РФ немецким оружием - Politico

Правительство Германии постепенно и "осторожно" отказывается от своих предостережений, касающихся того, чтобы дать Украине разрешение бить немецким оружием по территории России. Со ссылкой на Politico, сообщает Лига.net.

К примеру, канцлер Германии Олаф Шольц 28 мая сказал, что Украина может использовать оружие, предоставленное Германией, "в рамках международного права", не указав деталей.

Кроме того, он добавил, что считает "странным, когда некоторые люди ведут дискуссии и говорят, что им [украинцам] не разрешено защищаться и принимать соответствующие меры".

На следующий день, после того, как еще ряд стран сделали четкие заявления, в которых они выступают за то, чтобы Украина наносила удары по стране-агрессору с использованием их оружия, Берлин предпринял попытку объяснить, что имел в виду Шольц.

Спикер канцлера Штеффен Хебештрайт заявил, что "оборонительные действия Украины не ограничиваются собственной территорией, но [могут] быть расширены и на территорию агрессора", подчеркнув также, что он не может раскрыть точные договоренности с Киевом об использовании немецкого оружия, поскольку они являются "конфиденциальными".

Неназванный собеседник журналистов, знакомый с позицией немецкого правительства, также сказал, что Шольц выступает за разрешение использования западного оружия против целей внутри России, не вдаваясь в подробности.