Сирський повідомив, яку тактику застосовують окупанти на Харківщині

Російські війська нарощують угруповання на Харківщині, але їх недостатньо для великого прориву. Тому окупанти застосовують нову тактику – б'ють артилерією та керованими авіабомбами (КАБ) по позиціях ЗСУ.

Про це повідомив﻿ головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що РФ продовжує нарощувати угруповання своїх військ на напрямку головного удару Стрілеча - Липці та в районі Вовчанська, перекидаючи додаткові полки та бригади з інших напрямків та з полігонів.

"Дії ворога ускладнені посиленням нашої оборони завдяки своєчасному прийняттю рішень щодо перекидання резервів на загрозливі напрямки. Створення резерву боєприпасів також забезпечило ефективне ураження противника та зниження його наступальних можливостей.

Тому ворог перейшов до тактики ураження наших позицій вогнем артилерії та ударами КАБів. В цих умовах першочергове значення набуває фізичне знищення літаків-носіїв КАБів, БПЛА розвідників та корегувальників вогню, захист РЕБом своїх військ, маскування та використання макетів" , – повідомив Сирський.

Головком додав, що Україна вживає "невідкладних заходів" для вдосконалення системи управління протиповітряної оборони, її автоматизації та поєднання з вогневими засобами сухопутних військ в комплексі з системою РЕБ.