Сырский сообщил, какую тактику применяют оккупанты на Харьковщине
Российские войска наращивают группировки в Харьковской области, но их недостаточно для большого прорыва. Поэтому оккупанты применяют новую тактику – бьют артиллерией и управляемыми авиабомбами (УАБ) по позициям ВСУ.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
Он отметил, что РФ продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечая - Липцы и в районе Волчанска, перебрасывая дополнительные полки и бригады из других направлений и с полигонов.
"Действия врага усложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений по переброске резервов на угрожающие направления. Создание резерва боеприпасов также обеспечило эффективное поражение противника и снижение его наступательных возможностей.
Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами УАБ. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей УАБ, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов", - сообщил Сырский.
Главком добавил, что Украина принимает "неотложные меры" для совершенствования системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огненными средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ.
Также Сырский сообщил, что заслушал каждого командира о готовности к активным действиям и проверил практическую работу командира батальона по уничтожению огневой позиции противника.
"Проблем стало заметно меньше в связи с повышением эффективности работы всей управленческой вертикали", – отметил он.