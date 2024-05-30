Сырский сообщил, какую тактику применяют оккупанты на Харьковщине

Российские войска наращивают группировки в Харьковской области, но их недостаточно для большого прорыва. Поэтому оккупанты применяют новую тактику – бьют артиллерией и управляемыми авиабомбами (УАБ) по позициям ВСУ.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что РФ продолжает наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелечая - Липцы и в районе Волчанска, перебрасывая дополнительные полки и бригады из других направлений и с полигонов.

"Действия врага усложнены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений по переброске резервов на угрожающие направления. Создание резерва боеприпасов также обеспечило эффективное поражение противника и снижение его наступательных возможностей.

Поэтому враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами УАБ. В этих условиях первостепенное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей УАБ, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБ своих войск, маскировка и использование макетов" , - сообщил Сырский.

Главком добавил, что Украина принимает "неотложные меры" для совершенствования системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огненными средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ.