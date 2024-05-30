Пісторіус висловився проти відправлення німецьких військових інструкторів до України

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловився проти того, щоб німецькі солдати тренували українських військових на території України. Про це пише газета Süddeutsche Zeitung, повідомляє Новое время.

«Додана вартість, яку я не бачу, непропорційна ризику і зусиллям, які доведеться докласти, і тому для нас це не варіант» , — сказав Пісторіус.

Під час двосторонніх переговорів з французьким урядом напередодні він заявив, що у нього не склалося враження, що Париж вже прийняв рішення про те, що французькі інструктори проводитимуть навчання на українській території.

«Але навіть якби це було так, це все одно було б рішенням Франції… Ніхто ще не зміг пояснити, в чому полягає велика перевага, в чому полягає додана вартість проведення навчань на українській території» , — сказав міністр.

Раніше повідомлялося, що Пісторіус вважає, що дискусій про право України бити по російській території краще не вести публічно.