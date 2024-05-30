Писториус высказался против отправки немецких военных инструкторов в Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против того, чтобы немецкие солдаты тренировали украинских военных на территории Украины. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung, сообщает Новое время.

«Добавленная стоимость, которую я не вижу, непропорциональна риску и усилиям, которые придется приложить, и поэтому для нас это не вариант» , — сказал Писториус.

Во время двусторонних переговоров с французским правительством накануне он заявил, что у него не сложилось впечатление, что Париж уже принял решение о том, что французские инструкторы будут проводить учения на украинской территории.

«Но даже если бы это было так, это все равно было бы решением Франции… Никто еще не смог объяснить, в чем заключается большое преимущество, в чем заключается добавленная стоимость проведения учений на украинской территории» , — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Писториус считает, что дискуссий о праве Украины бить по российской территории лучше не вести публично.