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Писториус высказался против отправки немецких военных инструкторов в Украину
Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против того, чтобы немецкие солдаты тренировали украинских военных на территории Украины. Об этом пишет газета Süddeutsche Zeitung, сообщает Новое время.
«Добавленная стоимость, которую я не вижу, непропорциональна риску и усилиям, которые придется приложить, и поэтому для нас это не вариант», — сказал Писториус.
Во время двусторонних переговоров с французским правительством накануне он заявил, что у него не сложилось впечатление, что Париж уже принял решение о том, что французские инструкторы будут проводить учения на украинской территории.
«Но даже если бы это было так, это все равно было бы решением Франции… Никто еще не смог объяснить, в чем заключается большое преимущество, в чем заключается добавленная стоимость проведения учений на украинской территории», — сказал министр.
Ранее сообщалось, что Писториус считает, что дискуссий о праве Украины бить по российской территории лучше не вести публично.
«В интересах военной тактики и стратегии должно быть понятно, что не существует публичной дискуссии о том, что возможно, что разрешено и что мы хотим или хотели бы видеть или нет», — заявил он.