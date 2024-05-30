Гетьманців анонсував відеоспостереження на всіх тютюнових фабриках

Цілодобові пости та цілодобове відеоспостереження буде запроваджено для всіх тютюнових виробників. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, повідомляє Новое время.

«Гідру придушимо, незважаючи на всі вимоги» , — сказав він, коментуючи опубліковану в низці медіа інформацію Винниківської тютюнової фабрики із закликом про захист прав та інтересів українських виробників.

«Привернула увагу „медійка“ Винниківської тютюнової фабрики, яка, незважаючи на всю свою багаторічну історію, обшуки БЕБ, дані Кантара і навіть останнє розслідування Схем, щось намагається вимагати» , — вказав Гетманцев.

Раніше повідомлялося з посиланням на дослідження Кантар Україна, що загальний рівень нелегальної торгівлі тютюновими виробами в Україні в березні 2024 року знизився на 19,1% з 25,7% у жовтні 2023 року. Згідно з дослідженням, найчастіше впродовж січня-березня 2024 року в Україні нелегально продавали продукцію Винниківської тютюнової фабрики, на частку якої припало 57% виявлених порушень, та Юнайтед Тобако з 20%. Крім того, лідирували на нелегальному ринку тютюнових виробів бренди Compliment (45%), Marshall (15%), Lifa (9%), Brut (6%), Urta (6%), Man (2%).

За даними Кантар Україна, 32% підробленої продукції - це сигарети, що мали ознаки підроблених акцизних марок, з яких 14% припало на частку українського тютюнового виробництва, а 18% належали псевдовиробникам Юнайтед Тобако, Маршалл Файнест Тобако, VK Tobacco FZE. Ще 68% підроблених брендів міжнародних тютюнових компаній не мали підроблених акцизних марок.

Також повідомлялося, що в Україні можуть заборонити продаж сигарет у кіосках.

Бізнес-спільнота не підтримує пропозицію визначення євро грошовою одиницею виміру ставки акцизного податку на тютюнові вироби.

Середньорічний показник обсягів нелегального ринку цигарок в Україні у 2023 році сягнув 21.8%. Оцінка несплачених податків до бюджету України у 2023 становить 23 500 000 000 000 грн.

За серпневими показниками, 26% підробленої продукції мають ознаки підроблених акцизних марок. 72% нелегальної тютюнової продукції, з позначкою Duty Free або призначеної для експорту, має напис про те, що виробником є Винниківська тютюнова фабрика. 62% цієї групи нелегальної продукції становлять сигарети Сompliment з маркуванням Duty Free.

Лідерами за рівнем поширення нелегальної продукції є 8 областей України, де реалізується 70% такої продукції: Дніпропетровська — 17%, Одеська — 12%, Львівська — 9%; Харківська — 9%; Хмельницька — 7%; Кіровоградська — 6%; Чернівецька — 5%, Рівненська — 5%.