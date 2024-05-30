Гетманцев анонсировал видеонаблюдение на всех табачных фабриках

Круглосуточные посты и круглосуточное видеонаблюдение будет введено для всех табачных производителей. Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, сообщает Новое время.

«Гидру придушим, несмотря на все требования» , — сказал он, комментируя опубликованную в ряде медиа информацию Винниковской табачной фабрики с призывом о защите прав и интересов украинских производителей.

«Привлекла внимание „медийка“ Винниковской табачной фабрики, которая, несмотря на всю свою многолетнюю историю, обыски БЭБ, данные Кантара и даже последнее расследование Схем, что-то пытается требовать» , — указал Гетманцев.

Ранее сообщалось со ссылкой на исследование Кантар Украина, что общий уровень нелегальной торговли табачными изделиями в Украине в марте 2024 года снизился на 19,1% с 25,7% в октябре 2023 года. Согласно исследованию, наиболее часто в течение января-марта 2024 года в Украине нелегально продавалась продукция Винниковской табачной фабрики, на долю которой пришлось 57% выявленных нарушений, и Юнайтед Тобако с 20%. Кроме того, лидировали на нелегальном рынке табачных изделий бренды Compliment (45%), Marshall (15%), Lifa (9%), Brut (6%), Urta (6%), Man (2%).

По данным Кантар Украина, 32% подделанной продукции — это сигареты, которые имели признаки подделанных акцизных марок, из которых 14% пришлось на долю украинского табачного производства, а 18% принадлежали псевдопроизводителям Юнайтед Тобако, Маршалл Файнест Тобако, VK Tobacco FZE. Еще 68% подделанных брендов международных табачных компаний не имели подделанных акцизных марок.

Также сообщалось, что в Украине могут запретить продажу сигарет в киосках.

Бизнес-сообщество не поддерживает предложение определения евро денежной единицей измерения ставки акцизного налога на табачные изделия.

Среднегодовой показатель объемов нелегального рынка сигарет в Украине в 2023 году достиг 21.8%. Оценка неуплаченных налогов в бюджет Украины в 2023 составляет 23 500 000 000 грн.

По августовским показателям, 26% поддельной продукции имеют признаки поддельных акцизных марок. 72% нелегальной табачной продукции, с пометкой Duty Free или предназначенной для экспорта, имеет надпись о том, что производителем является Винниковская табачная фабрика. 62% этой группы нелегальной продукции составляют сигареты Сompliment с маркировкой Duty Free.

Лидерами по уровню распространения нелегальной продукции являются 8 областей Украины, где реализуется 70% такой продукции: Днепропетровская — 17%, Одесская — 12%, Львовская — 9%; Харьковская — 9%; Хмельницкая — 7%; Кировоградская — 6%; Черновицкая — 5%, Ровенская — 5%.