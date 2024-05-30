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У Хмельницькій області через атаку РФ частково знеструмлено місто – ОВА
Внаслідок нічної атаки ракетами та дронами у Хмельницькій області частково знеструмлено одне з міст.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії", – йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що вночі ППО знищила в межах області понад 10 ворожих цілей.