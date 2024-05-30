У Хмельницькій області через атаку РФ частково знеструмлено місто – ОВА

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Внаслідок нічної атаки ракетами та дронами у Хмельницькій області частково знеструмлено одне з міст.

Про це повідомив﻿ голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Через ворожу атаку в одному з міст області частково відключено електропостачання. Усі відповідні служби працюють, вживаються заходи з відновлення електроенергії" , – йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що вночі ППО знищила в межах області понад 10 ворожих цілей.