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В Хмельницкой области из-за атаки РФ частично обесточен город – ОВА

В Хмельницкой области из-за атаки РФ частично обесточен город – ОВА
Фото: Рixabay

В результате ночной атаки ракетами и дронами в Хмельницкой области частично обесточен один из городов.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии", – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что ночью ПВО уничтожило в пределах области более 10 вражеских целей.

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