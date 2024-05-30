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В Хмельницкой области из-за атаки РФ частично обесточен город – ОВА
В результате ночной атаки ракетами и дронами в Хмельницкой области частично обесточен один из городов.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
"Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии", – говорится в сообщении.
В ОВА отметили, что ночью ПВО уничтожило в пределах области более 10 вражеских целей.