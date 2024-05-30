В Хмельницкой области из-за атаки РФ частично обесточен город – ОВА

В результате ночной атаки ракетами и дронами в Хмельницкой области частично обесточен один из городов.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Из-за вражеской атаки в одном из городов области частично отключено электроснабжение. Все соответствующие службы работают, принимаются меры по восстановлению электроэнергии" , – говорится в сообщении.

В ОВА отметили, что ночью ПВО уничтожило в пределах области более 10 вражеских целей.