У Повітряних силах розповіли про важливість літака ASC 890 від Швеції

Літак радіолокаційної розвідки та управління (ASC 890), який увійшов до останнього та найбільшого пакета військової допомоги Україні від Швеції, буде служити, зокрема, посиленням для західних винищувачів F-16. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш, повідомляє Ліга.net.

Уряд Швеції 29 травня заявив, що літак дасть Україні "абсолютно нові можливості повітряної радіолокаційної розвідки та бойового управління проти цілей у повітрі та на морі".

За словами Євлаша, ASC 890 є аналогом шведського "повітряного радара" AWACS, а також російських літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 – два таких повітряних судна збили українські військові.

"Нам потрібні такі літаки, тому що вони дають нагоду виявляти цілі на відстанях у 450 км. Тобто, це виявлення "шахедів", крилатих ракет, російських літаків, винищувачів" , – сказав речник Повітряних сил.

ASC 890 також можуть виявляти ворожі повітряні цілі з випромінювання російських радіолокаційних станцій: підсвічують їх та передають Україні координати. Євлаш зазначив, що це "серйозна машина", яка може слугувати посиленням "очей" F-16.

На запитання, чи знають Повітряні сили, як захистити шведські літаки від ворожих атак, він відповів ствердно.