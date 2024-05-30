В Воздушных силах рассказали о важности самолета ASC 890 от Швеции

Самолет радиолокационной разведки и управления (ASC 890), вошедший в последний и крупнейший пакет военной помощи Украине от Швеции, будет служить, в частности, усилением для западных истребителей F-16. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш, сообщает Лига.net.

Правительство Швеции 29 мая заявило, что самолет даст Украине "совершенно новые возможности воздушной радиолокационной разведки и боевого управления против целей в воздухе и на море".

По словам Евлаша, ASC 890 является аналогом шведского "воздушного радара" AWACS, а также российских самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 – два таких воздушных судна сбили украинские военные.

"Нам нужны такие самолеты, потому что они дают возможность обнаруживать цели на расстояниях в 450 км. То есть это обнаружение "шахедов", крылатых ракет, российских самолетов, истребителей" , – сказал спикер Воздушных сил.

ASC 890 также могут обнаруживать враждебные воздушные цели по излучению российских радиолокационных станций: подсвечивают их и передают Украине координаты. Евлаш отметил, что это "серьезная машина", которая может служить усилением "глаз" F-16.

На вопрос, знают ли Воздушные силы, как защитить шведские самолеты от вражеских атак, он ответил утвердительно.