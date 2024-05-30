У ГУР підтвердили знищення двох катерів у Криму – відео ураження

30 травня спецпідрозділ ГУР МО України “Group 13” за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5 атакував корабельно-катерний склад РФ у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок атаки були уражені два катери окупантів "Тунець".

Про це йдеться﻿ у повідомленні Головного управління розвідки.

У ГУР зазначають, що для знешкодження ударних морських дронів на підході до бухти Вузька окупанти в Криму 32 рази підіймали в небо бойову авіацію, зокрема ― літаки Су-27/30/35, МіГ-29, Бе-12, Ан-26 та гелікоптери Ка-27/29 і Мі-8. Також росіяни хаотично застосовували стрілецьку зброю та 30-мм гармати.

"Утім нічого не завадило спецпризначенцям ГУР МО України успішно виконати бойове завдання: внаслідок удару було знищено два катери Росії ― за попередніми даними, швидкісних транспортно-десантних КС-701 "Тунець" , – повідомили в ГУР.