В ГУР подтвердили уничтожение двух катеров в Крыму – видео поражения

30 мая спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5 атаковало корабельно-катерный состав РФ во временно оккупированном Крыму. В результате атаки были поражены два катера окупантов "Тунец".

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки.

В ГУР отмечают, что для обезвреживания ударных морских дронов на подходе к бухте Узкие оккупанты в Крыму 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в частности ― самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8. Также россияне хаотично применяли стрелковое оружие и 30 мм пушки.

"Впрочем, ничего не помешало спецназначенцам ГУР МО Украины успешно выполнить боевую задачу: в результате удара были уничтожены два катера России ― по предварительным данным, скоростных транспортно-десантных КС-701 "Тунец" , – сообщили в ГУР.