Росія зупиняє оприлюднення статистики виробництва бензину

Російське міністерство енергетики перестане публікувати статистичні дані щодо виробництва бензину. Рішення ухвалене з метою забезпечення інформаційної безпеки ринку нафтопродуктів. З посиланням на росЗМІ, повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що «розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку несумлінних його учасників».

На думку Міненерго, закриття статистики сприятиме підвищенню енергетичної безпеки РФ загалом. Публікація даних щодо цін на нафтопродукти продовжиться.

З початку року російські нафтопереробні заводи регулярно атакують українські безпілотники. Видання «Важные истории» проаналізувало попередні дані Росстату. Згідно з ними, з 13 до 19 травня виробництво бензину скоротилося на 2,5% до попереднього тижня, а з 6 до 12 травня – на 2,7%.

Київ називає атаки на російські нафтопереробні заводи відповіддю на удари російських військ по обʼєктах української інфраструктури.

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