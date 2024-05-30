Россия останавливает обнародование статистики производства бензина

Российское министерство энергетики перестанет публиковать статистические данные по производству бензина. Решение принято в целях обеспечения информационной безопасности рынка нефтепродуктов. Со ссылкой на росСМИ, сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что «раскрытие такой информации может стать поводом к манипулированию рынком со стороны недобросовестных его участников».

По мнению Минэнерго, закрытие статистики будет способствовать повышению энергетической безопасности РФ в целом. Публикация данных о ценах на нефтепродукты продолжится.

С начала года российские нефтеперерабатывающие заводы регулярно атакуют украинские беспилотники. Издание «Важные истории» проанализировало предварительные данные Росстата. Согласно им, с 13 по 19 мая производство бензина сократилось на 2,5% к предыдущей неделе, а с 6 по 12 мая – на 2,7%.

Киев называет атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы ответом на удары российских войск по объектам украинской инфраструктуры.

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