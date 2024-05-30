Россійська армія вбила 550 українських дітей

За даними ювенальних прокурорів, внаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули щонайменше 550 дітей. З посиланням на Офіс генерального прокурора України, повідомляє Корреспондент.

Станом на ранок 30 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 550 дітей загинули й понад 1354 дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше загиблих і поранених дітей у Донецькій (534), Харківській (379), Херсонській (152), Дніпропетровській (139), Київській (130), Запорізькій (108) і Миколаївській (107) областях.

В Офісі генпрокурора неодноразово наголошували, що подають тільки доведену і належно задокументовану інформацію щодо загиблих і поранених дітей, а насправді їх кількість значно більша.

Протягом останніх днів з'явилися нові дані для сумної статистики: 28 травня внаслідок обстрілу військами РФ м. Селидове Донецької області загинув 13-річний підліток. Того ж дня через обстріл селища Олексієво-Дружківка Краматорського району Донецької області постраждав 4-річний хлопчик.