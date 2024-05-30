Российская армия убила 550 украинских детей

По данным ювенальных прокуроров, в результате вооруженной агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 550 детей. Со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины, сообщает Корреспондент.

По состоянию на утро 30 мая 2024 года, по официальной информации ювенальных прокуроров, 550 детей погибли и более 1354 получили ранения разной степени тяжести.

Больше всего погибших и раненых детей в Донецкой (534), Харьковской (379), Херсонской (152), Днепропетровской (139), Киевской (130), Запорожской (108) и Николаевской (107) областях.

В Офисе генпрокурора неоднократно отмечали, что подают только доказанную и надлежаще задокументированную информацию о погибших и раненых детях, а на самом деле их количество значительно больше.

В последние дни появились новые данные для печальной статистики: 28 мая в результате обстрела войсками России г. Селидово Донецкой области погиб 13-летний подросток. В тот же день из-за обстрела поселка Алексеево-Дружковка Краматорского района Донецкой области пострадал 4-летний мальчик.



