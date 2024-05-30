Норвегія планує запропонувати сотням біженців з України залишити країну

Норвезький Директорат з питань імміграції (UDI) розпочинає індивідуальний розгляд клопотань українців про надання притулку, які на момент початку широкомасштабної війни не проживали на батьківщині. Про це заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілія Енгер Мель, повідомляє Європейська правда.

Йдеться про кількість від 800 до тисячі осіб, яким можуть запропонувати залишити Норвегію. Осло вже зробив кілька кроків, щоб зробити приплив українських біженців більш керованим.

"Новим є те, що ми починаємо з індивідуального розгляду справ. Це робиться шляхом оцінки ситуації, в який опинилася людина. Серед іншого, звідки вона приїхала" , – заявила Мель.

В електронному листі до NRK імміграційна служба зазначає, що серед українців, чиї справи про надання притулку розглядаються сьогодні, 370 (47%) – це чоловіки призовного віку, яким від 18 до 60 років.

Водночас міністерство юстиції в своєму листі заявило, що ризик бути відправленим на війну проти Росії в принципі не дає підстав для проживання в Норвегії.

"Призов і служба у зв'язку з війною не є обставинами, які самі по собі дають підстави для отримання притулку в Норвегії. Однак це має оцінюватися конкретно в кожному окремому випадку" , – йдеться в повідомленні відомства.

За словами Мель, Осло бачить, що Норвегія приймає набагато більше шукачів притулку, ніж її північні сусіди.