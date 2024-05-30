Норвегия планирует предложить сотням беженцев из Украины покинуть страну

Норвежский Директорат по вопросам иммиграции (UDI) начинает индивидуальное рассмотрение ходатайств украинцев о предоставлении убежища, которые на момент начала широкомасштабной войны не проживали на родине. Об этом заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмилия Энгер Мель, сообщает Европейская правда.

Речь идет о количестве от 800 до тысячи человек, которым могут предложить покинуть Норвегию. Осло уже сделал несколько шагов, чтобы сделать приток украинских беженцев более управляемым.

"Новым является то, что мы начинаем с индивидуального рассмотрения дел. Это делается путем оценки ситуации, в который оказался человек. Среди прочего, откуда он приехал" , - заявила Мель.

В электронном письме к NRK иммиграционная служба отмечает, что среди украинцев, чьи дела о предоставлении убежища рассматриваются сегодня, 370 (47%) - это мужчины призывного возраста, которым от 18 до 60 лет. В то же время министерство юстиции в своем письме заявило, что риск быть отправленным на войну против России в принципе не дает оснований для проживания в Норвегии.

"Призыв и служба в связи с войной не являются обстоятельствами, которые сами по себе дают основания для получения убежища в Норвегии. Однако это должно оцениваться конкретно в каждом отдельном случае" , - говорится в сообщении ведомства.

По словам Мель, Осло видит, что Норвегия принимает гораздо больше искателей убежища, чем ее северные соседи.