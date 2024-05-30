У Тайвані повідомили про різке збільшення військ КНР навколо острова

Китай різко збільшив свою військову присутність навколо Тайваню, минулої доби направивши на патрулювання навколо острова 38 бойових літаків, 7 кораблів ВМС та 4 судна берегової охорони.﻿ З посиланням на оборонне відомство острова, повідомляє Укрінформ.

Під час маневрів 28 китайських літаків, серед яких новітні винищувачі Су-30, транспортні Y-8 та кілька безпілотників, перетнули серединну лінію Тайванської протоки та з півночі й південного заходу увійшли в зону розпізнавання ППО острова. Деякі з них наблизились на відстань близько 70 кілометрів (39 морських миль) до тайванської столиці Тайбея.

Востаннє таку кількість бойових літаків і кораблів тайванські оборонці фіксували минулої п’ятниці, під час другого дня військових навчань Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) навколо острова.