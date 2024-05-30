Ціни на нафту падають в очікуванні даних про запаси в США

Нафта слабко дешевшає в четвер перед публікацією щотижневої доповіді Міністерства енергетики США про запаси енергоносіїв у країні, повідомляє Enkorr.

Оцінки Американського інституту нафти (API), оприлюднені 29 травня, показали максимальне з кінця грудня зниження запасів нафти в Штатах минулого тижня – на 6,49 млн барелів. Міненерго опублікує свої дані про резерви пізніше у четвер.

На 8:20 за київським часом липневі ф'ючерси на Brent дешевшали на лондонській біржі ICE Futures на $0,15 (0,18%), до $83,45 за барель. У середу Brent здешевшала на $0,62 (0,7%), до $83,6 за барель.

Липневі ф'ючерси на WTI на цей час дешевшали на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) на $0,12 (0,15%), до $79,11 за барель. За попередню сесію контракт здешевшав на $0,6 (0,8%), до $79,23 за барель.

Трейдери продовжують стежити за ситуацією на Близькому Сході й чекають на зустріч представників країн ОПЕК+, яка відбудеться найближчими вихідними. Загалом очікується, що альянс продовжить чинні обмеження на видобуток нафти.

"Трейдери виявляють певну обережність, фокусуючись на сигналах ослаблення попиту перед початком літнього сезону. Не можна повністю виключати сюрпризу від ОПЕК+, який може спровокувати негайне зростання цін на нафту", – зазначають аналітики SI Securities Corp..