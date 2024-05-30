Цены на нефть падают в ожидании данных о запасах в США

Нефть слабо дешевеет в четверг перед публикацией еженедельного доклада Министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, сообщает Enkorr.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные 29 мая, показали максимальное с конца декабря снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе – на 6,49 млн баррелей. Минэнерго опубликует свои данные о резервах позже в четверг.

К 8:20 по киевскому времени июльские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,18%), до $83,45 за баррель. В среду Brent подешевела на $0,62 (0,7%), до $83,6 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI в настоящее время дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,12 (0,15%), до $79,11 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $0,6 (0,8%), до $79,23 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке и ждут встречи представителей стран ОПЕК+, которая состоится в ближайшие выходные. В целом ожидается, что альянс продлит действующие ограничения на добычу нефти.

"Трейдеры проявляют осторожность, фокусируясь на сигналах ослабления спроса перед началом летнего сезона. Нельзя полностью исключать сюрпризу от ОПЕК+, который может спровоцировать немедленный рост цен на нефть", – отмечают аналитики SI Securities Corp.