Конституційний суд залишився без очільника: у Головатого закінчилися повноваження

У виконувача обов’язків голови Конституційного Суду Сергія Головатого закінчилися повноваження судді у зв’язку з досягненням ним 70-річного віку. Про це заявила керівникця Управління комунікацій та міжнародного співробітництва КСУ Мар’яна Гайовська-Ковбасюк, повідомляє Укрінформ.

"У Сергія Головатого 30 травня припинено повноваження судді Конституційного Суду у зв’язку досягненням ним 70 років - граничного віку для перебування на посаді судді КС. Відтак із Головатим припинено трудові відносини" , - сказала вона.

Оскільки у КС немає ні голови, ні його заступника, обов’язки голови Суду виконуватиме старший за віком суддя, зараз це Віктор Кривенко.

Крім того, КС працює на межі кворуму: чинними залишаються 13 суддів за необхідної кількості 18. Для ухвалення рішення Великої палати КС потрібно щонайменше 10 голосів.

Як повідомлялося, Головатий склав присягу судді КС у березні 2018 року. Восени 2019 року він був обраний заступником голови Суду.

З березня 2021 року Головатий став виконувати обов’язки голови КС після того, як президент звільнив тодішнього очільника КС Олександра Тупицького. Останній оскаржив указ президента у Верховному Суді.

14 липня 2021 року Касаційний адмінсуд у складі ВС визнав незаконним указ Президента від 27 березня, яким він скасував указ Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького суддею КС.

Офіс президента оскаржив це рішення до Великої палати Верховного Суду. Остаточного рішення у цій справі поки що немає.

ДБР відкрило кримінальне провадження щодо Тупицького. У листопаді 2021 року Офіс генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно нього.

За даними правоохоронців, нині він перебуває в Австрії.