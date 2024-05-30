Конституционный суд остался без главы: у Головатого закончились полномочия

У исполняющего обязанности главы Конституционного Суда Сергея Головатого закончились полномочия судьи в связи с достижением им 70-летнего возраста. Об этом заявила руководитель Управления коммуникаций и международного сотрудничества КСУ Марианна Гайовская-Ковбасюк, сообщает Укринформ.

"У Сергея Головатого 30 мая прекращены полномочия судьи Конституционного Суда в связи с достижением им 70 лет - предельного возраста для пребывания в должности судьи КС. Следовательно с Головатым прекращены трудовые отношения" , - сказала она.

Поскольку у КС нет ни председателя, ни его заместителя, обязанности председателя Суда будет выполнять старший по возрасту судья, сейчас это Виктор Кривенко.

Кроме того, КС работает на грани кворума: действующими остаются 13 судей при необходимом количестве 18. Для принятия решения Большой палаты КС требуется не менее 10 голосов.

Как сообщалось, Головатый принял присягу судьи КС в марте 2018 года. Осенью 2019 года он был избран заместителем председателя Суда.

С марта 2021 года Головатый стал исполнять обязанности главы КС после того, как президент уволил тогдашнего главу КС Александра Тупицкого. Последний обжаловал указ президента в Верховном суде.

14 июля 2021 Кассационный админсуд в составе ВС признал незаконным указ Президента от 27 марта, которым он отменил указ Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого судьей КС.

Офис президента обжаловал это решение в Большую палату Верховного Суда. Окончательного решения по этому делу пока нет.

ДБР открыло уголовное производство по Тупицкому. В ноябре 2021 года Офис генерального прокурора направил в суд обвинительный акт по отношению к нему.

По данным правоохранителей, сейчас он находится в Австрии.