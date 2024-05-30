У ДПСУ оцінили воєнні загрози на кордоні з Харківщиною та Сумщиною

Російські окупанти наразі тримають певні сили навпроти Харківської та Сумської областей﻿. Про це розповів в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, окупанти тримають певні сили навпроти Харківської та Сумської областей. Вони не мають достатньо сил, щоб досягти стратегічної мети, але можуть вдатися до спроб розширити зони ведення бойових дій і розтягнути Сили оборони.

"Незмінним залишається те, що ворог щоденно обстрілює територію України, завдаючи ударів із своєї території і застосовує різноманітне озброєння. Найбільше, звісно, артилерію, але також долучає і авіацію. Ми бачимо, що по той бік він також намагається укріплювати свої позиції в інженерно-фортифікаційному відношенні. Ми також проводимо дії, аби викрити засоби, якими ворог завдає ураження, щоб їх знищити" , — сказав він.

За словами Демченка, найбільш гарячою зоною залишається Харківщина — напрямки Липців та Вовчанська, де окупанти намагаються захоплювати територію.

"Але, на щастя, ворогу не вдається просунутися вглиб території нашої країни. У нього недостатньо сил для цього" , — заявив речник.

Водночас, зауважив він, росіяни продовжують тиснути, перекидаючи додаткові сили.

"Треба розуміти, що варто бути готовими до розвитку будь-якої ситуації на будь-якому напрямку, бо аналогічно Харківщині на цих двох напрямках, де я зазначив, ворог може намагатися розширити напрямки, де будуть вестися повномасштабні бойові дії на інших ділянках Харківської області" , — попередив Демченко.

На його думку, не можна виключати й подібних дій на Сумському напрямку.