В ГПСУ оценили военные угрозы на границе с Харьковщиной и Сумщиной

Российские оккупанты держат определенные силы напротив Харьковской и Сумской областей﻿. Об этом рассказал в эфире национального телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, сообщает Деловая столица.

По его словам, оккупанты держат определенные силы напротив Харьковской и Сумской областей. Они не имеют достаточно сил для достижения стратегической цели, но могут предпринять попытки расширить зоны ведения боевых действий и растянуть Силы обороны.

"Неизменным остается то, что враг ежедневно обстреливает территорию Украины, нанося удары со своей территории, и применяет разнообразное вооружение. Больше, конечно, артиллерию, но также приобщает и авиацию. Мы видим, что по ту сторону он также пытается. укреплять свои позиции в инженерно-фортификационном отношении. Мы также предпринимаем действия для того, чтобы найти средства, которыми враг наносит поражение , чтобы их уничтожить" , — сказал он.

По словам Демченко, наиболее горячей зоной остается Харьковщина — направления Липцев и Волчанска, где оккупанты пытаются захватывать территорию.

"Но, к счастью, врагу не удается продвинуться вглубь территории нашей страны. У него недостаточно сил для этого" , — заявил спикер.

В то же время, заметил он, россияне продолжают давить, перебрасывая дополнительные силы.

"Нужно понимать, что следует быть готовыми к развитию любой ситуации на любом направлении, потому что аналогично Харьковщине на этих двух направлениях, где я отметил, враг может пытаться расширить направления, где будут вестись полномасштабные боевые действия на других участках Харьковской области" , — предупредил Демченко.

По его мнению, нельзя исключать и подобные действия на Сумском направлении.