Чеський гігант має намір запустити виробництво артснарядів в Україні

Чехословацька група (CSG), яка є постачальником боєприпасів у Центральній Європі, планує збудувати завод з виробництва артилерійських снарядів в Україні. Про такі плани в інтерв'ю The Financial Times розповів голова компанії Міхал Стрнад, повідомляє Дзеркало тижня.

За його словами, наразі він веде перемовини з українською владою про початок будівництва потужностей. Якщо він отримає дозвіл, то CSG стане першою оборонною компанією ЄС, яка вироблятиме великокаліберні боєприпаси в Україні.

Також у планах компанії створення конвеєру для складання вантажівок і технічного обслуговування зброї, яку для ЗСУ надають союзники.

Странд зазначив, що його компанія витратить "кілька сотень мільйонів євро" на запуск трьох своїх українських виробничих проєктів і сподівається досягти угоди з владою вже цього року.



